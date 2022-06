Ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses hat am Samstag für einen Großeinsatz in Eisenberg gesorgt. Personen kamen nicht zu Schaden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Bewohner einer Wohnung „In der Atzing“ durch das Piepen eines Rauchmelders auf den Brand auf ihrem Balkon im zweiten Stock aufmerksam. Aus bislang unbekannten Gründen fingen dort verschiedene Gegenstände Feuer. Bei der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte dunklen Rauch aus den Fenstern im ersten Obergeschoss schießen, so Marc Bossong, von der Feuerwehr Eisenberg. Schnell war klar, das nur der Balkon der betroffenen Wohnung in Flammen stand, inklusive der Pergola. Die Feuerwehr rückte über Steckleitern an den Brandherd vor und konnte schnell löschen, so Bossong. Der Qualm zog jedoch in die Wohnung hinein und breitete sich aus. Die Wohnung war danach zunächst nicht bewohnbar. Aufgrund der extrem starken Hitze zerbarsten auch die Fensterscheiben der angrenzenden Wohnung. Parallel zu den Löscharbeiten wurden die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses in Sicherheit gebracht und durch den Rettungsdienst versorgt. Neben den Feuerwehren der VG Eisenberg waren auch Einheiten des Katastrophenschutzes des Donnersbergkreises alarmiert.