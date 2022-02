Noch herrscht Ruhe bei den Kröten, Fröschen und Molchen im Schlossgarten in Kirchheimbolanden. Doch wenn sie demnächst aus der Winterstarre erwachen – ein bisschen wärmer muss es dafür aber schon noch werden –, und sie sich auf die Suche nach einem passenden Plätzchen für den Nachwuchs machen, wird alles vorbereitet sein. In einigen Tagen soll Wasser in den großen Teich gelassen werden, der seit Oktober von einer Fachfirma denkmalgerecht saniert wurde. Nachdem im vergangenen Spätjahr zunächst Rohre verlegt wurden, über die der Teich künftig entschlammt werden soll, wurden die Bruchstücke am Rand des Teichbeckens mit feinem Spritzbeton verfüllt, um lose Teile zu verfestigen. Weil in diesen Spalten und Rissen bislang Amphibien ihr Winterquartier bezogen hatten, wurde den Tieren im Gegenzug per Handarbeit Unterschlüpfe gebaut. Wie viele Tiere dort das Angebot „Wohnen am Wasser“ angenommen haben, wird sich erst im Frühjahr zeigen.