Mehr als fünf Jahre hat die Ortsgemeinde Höringen darum gekämpft, dass in der Hauptstraße die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde gesenkt wird. Jetzt hat sie „einen Teilerfolg erzielt“, wie Ortsbürgermeisterin Brigitte Enders es ausdrückt.

Das Ziel sei zwar noch nicht erreicht, ein Fortschritt sei der Etappenerfolg allemal – zumal es sich um eine ganz besonders wichtige Etappe handele: um den Streckenabschnitt der Hauptstraße vor der Kindertagesstätte. Für diesen hat die Gemeinde die Genehmigung erhalten, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren.

Der Weg bis zu diesem Punkt war deshalb so beschwerlich, weil es sich bei der Hauptstraße durch den Ort um eine Landesstraße handelt und der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Worms sich bislang nicht als großer Fan der Tempo-30-Regelung in Höringen gezeigt hatte. Große Hoffnung, dass auch die restlichen Abschnitte der Hauptstraße noch ein Tempolimit erhalten, bestehe daher nicht mehr.

Messung in der Talstraße: Kein Handlungsbedarf

„Es ist aber ein wichtiger Schritt“, sagt die Ortsbürgermeisterin. Denn durch die Geschwindigkeitsbeschränkung gebe es endlich mehr Sicherheit vor der Kindertagesstätte. Dass die Fahrbahn in dem Bereich baulich verändert werde – beispielsweise durch eine Verschwenkung oder Verkehrsinsel –, schloss Enders aus. Es werde „lediglich eine gut sichtbare Beschilderung“ geben.

In diesem Zusammenhang berichtete die Ortsbürgermeisterin dem Gemeinderat vom Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung in der Talstraße. Dort liegt die Geschwindigkeitsgrenze bereits bei 30 Kilometern pro Stunde. Bei der Messung gab es keinerlei Überschreitungen. „Es besteht also kein Handlungsbedarf“, schlussfolgerte Enders. Dass dort zu schnell gefahren werde, sei womöglich eine subjektive Einschätzung. Im Gemeinderat wurden Stimmen laut, selbst ein Geschwindigkeitsmessgerät anzuschaffen.