50 Jahre alt ist der Kindergarten in Steinborn. Dieser runde Geburtstag ist am Freitag mit geladenen Gästen und am Samstag mit einer großen bunten Veranstaltung sowie einem Tag der offenen Tür nachgefeiert worden. Mancher Erwachsene konnte sich auf alten Fotos als Kindergartenkind bewundern.

Das eigentliche Jubiläum anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Steinborner Kita war bereits zu Anfang des Jahres. Offiziell gefeiert wurde jetzt mit einem Festakt und dem Tag der offenen Tür. Die Leiterin der Einrichtung, Sandra Brügging, erinnerte bei einer Reise in die Vergangenheit an einzelne Stationen von der Planung über den Bau und die weitere Entwicklung des Kindergartens bis heute.

Außer den baulichen Veränderungen habe sich auch bei der Arbeit der Erzieherinnen im Laufe der Zeit die Gestaltung der Aufgaben grundlegend verändert, führte die Leiterin aus. Konnten früher Kinder erst im Alter von drei Jahren im Kiga aufgenommen werden, die „sauber“ waren, gebe es heutzutage immer mehr Wickelkinder. Seit zehn Jahren arbeitet die Kita mit einem offenen Konzept, indem die bisherigen Gruppen- in Funktionsräume umgestaltet wurden. Brügging betonte, dass es bei der Arbeit in der Kita vor allem darum gehe, die Eigenständigkeit der Jungen und Mädchen zu fördern. „Wir haben es mit vielen kleinen Persönlichkeiten zu tun“, meinte sie.

Zu wenig Personal

Kritische Anmerkungen machte die Leiterin zu den immer wieder neuen Bestimmungen und dem unzureichenden Personalschlüssel. Angesprochen wurde ebenso der Fachkräftemangel unter den Erzieherinnen. Und das bei einem Beruf, der so vielfältig sei wie kein anderer. Brügging stellte eine neue „Mitarbeiterin“ vor: einen Roboter namens Paula. Die Maschine kann mit künstlicher Intelligenz zahlreiche Tätigkeiten von Erzieherinnen ausüben. Tatsächlich sei ein Prototyp des Roboters in einer integrativen Kita in Karlsruhe in der Erprobungsphase, berichtete sie. Lobend erwähnte Brügging die gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit dem engagierten Elternausschuss.

Dass sich die Erwartungen an die Kita und ihr Personal gewandelt hätten, darauf wies auch Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) hin. Die Einrichtung habe sich von einem Erziehungs- zu einem Lernort mit Sprachförderung und interkulturellem Lernen weiterentwickelt. Funck prognostizierte, dass künftig die Nachfrage nach Kita-Plätzen für Kinder unter zwei Jahren weiter steigen werde, weil immer mehr Eltern berufstätig seien.

Steinborns Ortsvorsteher Alexander Haas (FWG) sagte in seinem Grußwort, dass der Förderverein der Kita bisher rund 20.000 Euro aufgewandt habe, um zusätzliche Dinge anzuschaffen, für die im städtischen Haushalt keine Mittel vorgesehen seien. Eine Abordnung des Vereins Leben und Wohnen in Steinborn (LWS) mit der Vorsitzenden Yvonne Hofstadt überbrachte fünf Bobby-Cars und einen Scheck in Höhe von 500 Euro. Vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde Eisenberg, Bernd Frey (SPD), gab es Geschenke für den Turnraum.

Erste Leiterin begrüßt

Besonders begrüßt wurde die erste Leiterin der Einrichtung, Anezka Werner, und die Vorgängerin der jetzigen Leiterin, Judith Schattner-Noe, die ein Buchgeschenk überreichte und einen Tag lang den Kindern vorlesen will. In einer heiteren und doch besinnlichen Geschichte schilderte Eva Mittrücker die Erschaffung der Erzieherinnen durch den lieben Gott. Fazit: Sie sind den Engeln gleich. Und deshalb überreichte Brügging jeder Kollegin zwei Engelsflügel.

Weiter gefeiert wurde am Samstag mit einem gut besuchten Tag der offenen Tür. In der sehenswerten Ausstellung konnten Eltern ihre Kinder auf den Jahrgangsfotos suchen und manches ehemalige Kita-Kind war wohl von seinem damaligen Erscheinungsbild überrascht. Im Freigelände wurden zahlreiche Aktivitäten für die Kinder geboten. Die Kleinen führten Tänze auf und sangen Lieder. Ein Clown verbreitete zusätzlich gute Stimmung. Und auch für die Verpflegung sorgten zahlreiche Eltern an Grill und Ausschank, sowie für ein reichhaltiges Kuchenbüffet. Nicht fehlen durfte selbstverständlich Kaffee aus fairem Handel.