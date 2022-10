Die Erweiterung des Göllheimer Einkaufszentrums am Dreisener Kreisel mit einer Aldi- und einer Kik-Filiale rückt in greifbare Nähe. Den unter allen Beteiligten abgestimmten Planentwurf hat der Gemeinderat vor einigen Tagen beschlossen. „Die Firmen, der Investor und selbstverständlich auch die Gemeinde drängen auf eine schnelle Verwirklichung des Projekts“, stellt Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller auch in Blick auf die langwierige Vorgeschichte fest. Dass die neben dem Wasgau-Markt angesiedelten neuen Einzelhandelsunternehmen im kommenden Jahr ihren Geschäftsbetrieb aufnehmen könnten, hält Hartmüller für eine „realistische Zeitperspektive“.