Der Bahnübergang in der Industriestraße in Alsenz ist von kommenden Freitag, 27. November, 8 Uhr, bis Dienstag, 1. Dezember, 8 Uhr, voll gesperrt. Das hat das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land mitgeteilt. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten am Bahnübergang. Eine Umleitung ist ausgeschildert, sie erfolgt über die Kalkoferstraße und die Hauptstraße.