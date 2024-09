Der Bahnübergang auf der B48 in Bayerfeld-Steckweiler ist von Montag bis Mittwoch, 16. bis 18. September, gesperrt. Die Buslinien 908 und 914 nehmen eine Umleitung. Grund für die Sperrung sind Instandhaltungsarbeiten an den Gleisen und am Bahnübergang, teilt die Kreisverwaltung mit.

Es kann im Busverkehr zu Verspätungen kommen. Für die Schulfahrt morgens und mittags wird ein Zusatzbus eingesetzt. Von 8 bis 11.30 Uhr, 14 bis 16 Uhr und 17 bis 19 Uhr fährt die Linie 908 nicht alle Haltestellen an. Als Ersatz gibt es das Ruftaxi (Taxiunternehmen Hein, Telefon 06361 8228). Der Kreis bittet darum, die Aushangfahrpläne zu beachten.

Informationen und Auskünfte erteilt die Kreisverwaltung, ÖPNV-Referat, ab Montagmorgen, Telefonnummer 06352 710192.