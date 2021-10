Die Bahnübergänge in Alsenz werden nächste Woche teilweise gesperrt, teilt das Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land mit. Von Sonntag, 10. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 11. Oktober, 19 Uhr, betrifft das den Bahnübergang in der Brühlstraße (K 25). Eine offizielle Umleitung verläuft über die Bundesstraße 48.

Am Montag wird dann ab 20 Uhr der Bahnübergang in der Industriestraße bis Dienstag, 12. Oktober, 19 Uhr, gesperrt. Hier verläuft die offizielle Umleitung über die Hauptstraße sowie die Kalkofer Straße und umgekehrt. An beiden Bahnübergängen finden Sanierungsarbeiten statt.