Ramsen: „Pack die Badehose ein“ – aber wo kann man in Coronazeiten in der Verbandsgemeinde Eisenberg schwimmen? Das Waldschwimmbad hat wegen der Hygieneauflagen in diesem Sommer nicht geöffnet. Badefreunde aus nah und fern zieht es nicht nur zu Coronazeiten an den Eiswoog bei Ramsen.

An heißen Sommerwochenenden ist am Eiswoog sehr viel los. Die Parkplätze sind sehr begehrt, und rings um den 2,7 Hektar großen Stausee werden die Liegedecken ausgebreitet. Menschen sonnen sich, schwimmen im Naturgewässer oder fahren Paddelboot.

Allerdings: Der Eiswoog ist Privatgelände und kein ausgesprochener Badesee. Er gehört zum Seehaus Forelle. Für Geschäftsführer Jörg Maier ist der See eine tolle touristische Bereicherung. Nach dem Lockdown, der auch seinen Betrieb über Monate lahm legte, gehe es endlich wieder los.

Die allgemeinen Hygienevorschriften wegen Corona gelten aber auch am Eiswoog, betont Maier. Auf einem großen Plakat stehen einige weitere Regeln für das Privatgewässer: Alkohol und Lärm sind am See verboten, Hunde müssen an die Leine und dürfen nicht ins Wasser, und ab 21 Uhr ist das Betreten des Geländes verboten.

Besucher sind weitgehend vernünftig

„Die Menschen sind weitgehend vernünftig“, sagt Maier zum Verhalten der Badegäste. Er und seine Mitarbeiter achteten auch darauf, dass genügend Abstand eingehalten wird.

Auch wenn es sich beim Eiswoog um ein Privatgelände handele, haben die Mitarbeiter des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde ebenfalls ein Auge darauf, sagt dessen stellvertretende Leiterin Diana Philippi. Bislang seien keine nennenswerte Vorfälle bekannt geworden. Nachts wird das Gelände von einem Sicherheitsdienst betreut. Auch wegen der parkenden Autos habe man bisher nicht einschreiten müssen.

Parkmöglichkeiten für Seebesucher gibt es an der Landesstraße 395. Von dort sind es ein paar hundert Meter zu Fuß. Nur Gäste der „Forelle“ können den Parkplatz direkt am kleinen Waldsee nutzen.

Doch daran halten sich nicht alle: Für Jörg Maier sind die parkenden Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe seines Restaurants ein Problem. „Obwohl Hinweistafeln auf das Privatgelände hinweisen und Parken nur für Restaurant- und Hotelgäste erlaubt ist, wird hier alles zugeparkt“, ärgert sich der Pächter des Seehauses.