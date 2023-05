Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als unantastbarer Brauch gilt in der Vorweihnachtszeit das Plätzchenbacken. Margarete Trum aus Eisenberg macht das in einer ganz besonderen Weise. Zwischen September und Dezember hat die 72-Jährige in ihrer eigenen Küche mit großem Spaß und Leidenschaft rund zwei Zentner Gebäck, verteilt auf 19 verschiedene Sorten, zubereitet. Das macht sie – unterstützt von Helfern – schon seit elf Jahren. Einen großen Teil ihres Verkaufserlöses spendet die ehrenamtlich engagierte Rentnerin an einen guten Zweck.

Da stehen sie – in Reih und Glied, auf einem fünf Meter langen Tisch. Von Amaretti, Buttergebäck und Dominosteinen über Eiskonfekt, Kokosmakronen