Mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde ein drei Monate altes Baby am Samstagabend nach einem Kaminbrand in der Kirchheimbolander Neumayerstraße. Der Brand war gegen 22.20 Uhr gemeldet worden, teilt die Feuerwehr mit. Das erste und zweite Ober- sowie das Dachgeschoss seien leicht verraucht gewesen. Die Wehrleute räumten den Feststoffbrennkessel aus und säuberten aus dem Korb der Drehleiter heraus den Kamin. Danach wurde das Gebäude gelüftet und mit Messgeräten auf Kohlenstoffmonoxid geprüft. Nach Abschluss der Löscharbeiten hat ein Schornsteinfeger den Kamin nochmals vollständig geputzt. Drei Personen – darunter das Kleinkind – sind bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr betreut worden. Diese war mit 45 Personen der Einheiten Kibo, Bolanden, Oberwiesen und Marnheim im Einsatz. Die Neumayerstraße war vorübergehend voll gesperrt.