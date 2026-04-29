Die B48 wird ab Montag, 11. Mai, bis voraussichtlich zum kommenden Frühjahr in Höhe Hochstein gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mitgeteilt. Grund für die Sperrung sind demnach umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an der Straßenbrücke über die Alsenz. Die Baumaßnahme betrifft den Abschnitt der Bundesstraße zwischen der Einmündung der Straße nach Imsbach (Eisenschmelz/L392) und der Abzweigung beim Winnweilerer Bahnhof (K4). Für Anlieger und Busse bleibt die Zufahrt bis zur Einmündung der Alsenzstraße (Hochstein) frei. Der Verkehr wird über die K4 nach Imsbach und über die L392 zurück zur B48 umgeleitet (und umgekehrt).

Laut LBM ist die Vollsperrung aus technischen und sicherheitsbedingten Gründen unumgänglich. Die 1988 erbaute, rund 210 Meter lange und 11,50 Meter breite Straßenbrücke bekommt unter anderem eine neue Fahrbahn inklusive Abdichtung. Es ist zudem vorgesehen, die Entwässerungsanlagen auszutauschen, die Geländer zu modernisieren sowie die Brückenlagerung und die Stahlkonstruktion des Fahrbahnübergangs zu sanieren. Die Kosten für die Arbeiten in Höhe von 2,5 Millionen Euro trägt der Bund.