1400 Tonnen ruhen auf zwölf Achsen. Langsam setzt sich die Last in Bewegung. Läuft es gut, rollt die Schleifmühl-Talbrücke quasi in einem Rutsch bis fast zur Tunnelwand. So jedenfalls ist es geplant. Ob es auch gelingt, lässt sich am Donnerstagmorgen mitverfolgen.

Eine Nacht lang hängt sie wohl so ein bisschen in der Luft. Gut zehn Meter vorm Ziel muss nämlich Schluss sein. Die Brücke exakt in Position zu bringen, das eine Ende noch mal zwei