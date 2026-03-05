Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms informiert, dass auf der Bundesstraße B48 (Alsenzstraße) zwischen Bayerfeld-Steckweiler und der Einmündung B48/Brunnenstraße südlich von Mannweiler-Cölln noch im März die Straßen- und Ingenieurbauarbeiten beginnen. Geplant sind die grundhafte Erneuerung der B48, der Neubau einer bergseitigen Stützwand sowie der Neubau der bahnseitigen Stützwand an der Alsenztalbahn. Die Alsenzstraße ist bereits seit November gesperrt, weil dort die Trinkwasserleitung erneuert wird – diese Arbeiten sollen bis April 2026 abgeschlossen sein. Der Abschluss der Straßenbauarbeiten ist laut LBM für Oktober geplant.

Die Umleitung bleibt bestehen: In Nord-Süd-Richtung führt sie nördlich von Alsenz ab der Einmündung B48/B420 nach Niedermoschel bis Obermoschel, von dort über die L379 nach Sitters, Schiersfeld und Finkenbach-Gersweiler und ab Waldgrehweiler über die L385 nach Ransweiler zur Einmündung L385/B48 bei Dielkirchen. Der Verkehr von Süd nach Nord wird ab Dielkirchen über die L385 Richtung Gerbach und weiter über die L400 nach Sankt Alban bis Gaugrehweiler sowie von dort über die Kreisstraße K25 zurück zur B48 nördlich von Mannweiler-Cölln geführt.