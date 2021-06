Bei einem Verkehrsunfall auf der B 47 zwischen Göllheim und Dreisen ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war mit seiner Maschine mit Bad Kreuznacher Zulassung frontal auf ein Auto geprallt, das aus Richtung Dreisen kam. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die B 47 ist bis in den Abend hinein gesperrt.

Wir berichten weiter.