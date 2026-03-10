An der B47-Abfahrt Göllheim staut sich bei starkem Regen das Wasser. Das ist tückisch für Autofahrer – nun soll die Ursache ergründet werden.

Bei kräftigem Regen oder starker Schneeschmelze wird von Kerzenheim kommend die B47-Abfahrt bei Göllheim regelmäßig zur Gefahrenstelle. Denn in der Kurve sammelt sich eine große Wassermenge, in die Verkehrsteilnehmer unvermittelt hineinfahren. Ein Ausweichen auf die andere Spur würde den Gegenverkehr gefährden.

Die Feuerwehr ist deshalb mehrmals pro Jahr im Einsatz. Versuche, durch das Öffnen des Sickerschachts Abhilfe zu schaffen, blieben ohne Erfolg. Die Konsequenz: Zeitweise musste die Abfahrt komplett gesperrt werden. Der Landesbetrieb Mobilität erklärte auf Nachfrage, man habe die Entwässerungsprobleme an dieser Stelle im Blick. Wegen der Neigung der Straße werde die Fahrbahn zum Innenrand der Kurve hin entwässert. Das Wasser werde über Einläufe sowie eine unterirdische Leitung in einen parallel verlaufenden Graben und von dort weiter in den Hasenbach geführt. Mängel konnten bei einer Ortsbesichtigung nicht festgestellt worden. Die Straßenmeisterei Rockenhausen prüft nun die Leitungen unter der Erde, um die Ursache für den Rückstau zu klären.