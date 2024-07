Beim Zusammenstoß zweier Autos bei Albisheim (Pfrimm) ist am Sonntagmittag eine Insassin verletzt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach übersah ein 20-Jähriger Autofahrer gegen 13.45 Uhr im Einmündungsbereich von B47/L447 das Auto einer 40-jährigen auf der Bundesstraße. Die Fahrerin wurde bei der Kollision verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden, so die Polizei. Während der Unfallaufnahme war die B47 im Bereich der Ortslage Albisheim (Pfrimm) für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.