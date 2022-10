Drei verletzte Personen sind die Bilanz eines schweren Unfalls auf der B 47 am späten Montagnachmittag. Im Bereich der Einfädelspur von Göllheim aus kommend in Richtung Kerzenheim kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision von drei Autos. Die Verletzten konnten sich selbst aus den erheblich beschädigten Fahrzeugen befreien. Zwei Personen wurden jedoch so schwer verletzt, dass sie mit Rettungshubschraubern in Fachkliniken geflogen werden mussten. Eine Person kam in ein nahes Krankenhaus. Neben dem Großaufgebot des Rettungsdiensts waren Feuerwehren der Verbandsgemeinden Eisenberg und Göllheim im Einsatz. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B 47 teilweise gesperrt werden.