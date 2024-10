Ein Auto ist am Mittwochmorgen an der Anschlussstelle der B47 bei Göllheim auf einen Sattelzug geprallt. Der Wagen kam vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in der Abfahrt von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schlitterte durch einen Straßengraben in den Gegenverkehr. Zufällig befuhr in dieser Sekunde ein Sattelschlepper die Auffahrt zur B47 in Richtung Dreisen. Das Auto rammte frontal die linke Seite der Zugmaschine des Sattelzugs. Hierbei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Die Auffahrt der B47 in Richtung Dreisen musste wegen Bergungsarbeiten für den Verkehr zeitweise gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Göllheim im Einsatz.