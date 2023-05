Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Imsbach hat in der B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord einen fehlerfreien Start hingelegt. In den ersten beiden Spielen konnten sie deutlich gewinnen. Im ersten Ligaspiel nach der langen Pause siegten sie souverän mit 5:2 gegen den Aufsteiger SSV Dreisen.

Am vergangenen Wochenende traten die Imsbacher gegen den nächsten Aufsteiger aus der C-Klasse an. Die Mannschaft war zu Gast beim TuS Dannenfels. Schon gleich in der zehnten Minute ging sie durch Mark Kilian