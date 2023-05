Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus den ersten vier Spielen erreichten sie ein Torverhältnis von 25:3 und die maximale Punktausbeute mit vier Siegen in Folge. Der TuS Stetten kennt in der B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord keine Gnade. Die Mannschaft von Trainer Lars Igel legt einen optimalen Start hin und will genau dort bleiben.

Auch im vergangenen Spiel war der Torriecher klar auf Seiten der TuS. Im Spiel gegen die SG Rockenhausen/Dörnbach II erzielten sie gleich acht Treffer. Das Besondere: Es gab sieben verschiedene Torschützen.