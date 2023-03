Der Primus der Fußball-B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord, die TSG Zellertal, startet erfolgreich aus der Winterpause. Gegen zwei Teams mit Stolpersteinpotenzial setzte sich die Eifler-Elf eindrucksvoll durch. Am Samstag peilt das Team den dritten Sieg innerhalb einer Woche an.

Coach Roland Eifler erlebte zwei unterschiedliche Begegnungen nach der vergleichsweise sehr langen Winterpause. Einerseits das Heimspiel gegen die SG Appeltal (3:0), das von Beginn an ein harter Kampf war, aber dennoch aufgrund der guten Chancenverwertung bereits zur Halbzeit entschieden war. Auf der anderen Seite das zu Beginn sehr ausgeglichene Spiel am Mittwochabend beim SV Imsbach. Zwar gelang durch Lukas Ermels direkt verwandelten Freistoß in der 34. Minute die Führung für die Gäste, spätestens nach dem Ausgleich zu Beginn der zweiten Halbzeit keimte bei den Anhängern des SVI aber Hoffnung auf einen Punktgewinn auf. „Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, Imsbach hat gut dagegen gehalten und war der erwartet schwere Gegner“, sagt Eifler. Mit einem Hattrick innerhalb von 15 Minuten machte dann aber Goalgetter Alexander Kinsvater den Unterschied. „Die zweite Hälfte ging klar an uns. Das war im Endeffekt ein verdienter Sieg“, ordnet der Trainer ein. Am Ende konnte er auch noch das 5:1 durch Nachwuchskicker Randy Oullet bejubeln. Auch Marcel Mehler, Imsbachs Spielertrainer, der den 2:1-Führungstreffer der TSG auf seine Kappe nahm, zollte dem Tabellenführer Respekt: „Vor dem was die Zellertaler Offensive, insbesondere Alexander Kinsvater, ab der 60. Minute gemacht hat, kann man nur den Hut ziehen. Das waren teilweise Tore, die einfach nicht zu verteidigen waren. Trotzdem gehen wir erhobenen Hauptes aus der Partie, immerhin haben wir fast 60 Minuten keinen Torschuss aus dem Spiel gegen den klaren Tabellenführer zugelassen.“

SG „MüLa“ braucht Derbypunkte für Rang zwei

Bereits am Samstag steht die nächste, trotz tabellarisch klarer Verhältnisse, nicht einfache Partie für die TSG-Spieler an. Um 17 Uhr gastiert die Eifler-Elf auf dem Hartplatz in Mannweiler-Cölln bei der Bezirksligareserve der SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg, die mit zwölf Punkten auf Platz zwölf rangiert. Trotzdem warnt Eifler: „Man weiß nie, wer aus der ersten Mannschaft zum Einsatz kommt. Sie haben noch Ende vergangenen Jahres die SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil auf ihrem Hartplatz geschlagen. Wir sind gewarnt.“

Nicht nur gegen die von Jens Lindner trainierte Elf zog die SG „MüLa“ den Kürzeren, sondern auch gegen den SV Imsbach und die SG Appeltal. Zellertals Verfolger, die SG „MüLA“, befindet sich mit sechs Punkten hinter der Spitze mitten im Kampf um Platz zwei. Aktuell sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem SV Alsenborn II aus, der einen Punkt vor den Donnersbergern liegt, aber auch eine Partie mehr absolviert hat. Am kommenden Sonntag bietet sich die Möglichkeit, die Tabelle gerade zu rücken, denn der SVA bestreitet diese Woche kein Spiel. Die SG tritt beim ASV Winnweiler II an. „Die Trainingswoche war gut und wir wollen gegen Winnweiler gewinnen. Bis auf die Langzeitverletzten sind wir komplett, aber das Spiel gegen Winnweiler wird kein Selbstläufer. Sie haben sich im Laufe der Runde gefangen und sind gegen uns sicherlich ein Stück weit extra motiviert. Dennoch bin ich mir sicher, dass wir mit unserer Art und Weise Fußball zu spielen, gewinnen werden“, sagt Co-Trainer Philip Dautermann im Hinblick auf das Derby. Die beiden Sportplätze der SG und des ASV trennen nur vier Kilometer.

Die Spiele im Überblick

B-Klasse KL-DOB Nord: SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg II - TSG Zellertal (Sa, 17 Uhr), ASV Winnweiler II - SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil (So, 13.15), SG Appeltal - SSV Dreisen, TuS Stetten - SV Otterberg II, TSG Albisheim - TuS Dannenfels, SV Imsbach - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel (alle So, 15)

C-Klasse KL-DOB Nord: SG Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II - FC Marnheim, SG Appeltal II - TSG Zellertal II (beide So, 13.15), TuS Ilbesheim - TSG Kerzenheim, SV Dielkirchen - SV Gundersweiler II (beide So, 15)