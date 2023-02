Krankheiten, Verletzungen, abgesagte Trainings aufgrund verschneiter Plätze: Mit der Vorbereitung sind nur die wenigsten Übungsleiter der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg zufrieden. Dabei startet jetzt die heiße Phase in der Nordgruppe. Am Sonntag fällt der Startschuss zum Rest der Saison.

Fast alle Trainer kämpften in den vergangenen Wochen und Monaten mit ähnlichen Problemen. Die Vorbereitungszeit gilt normalerweise als intensiv und anstrengend. Oft planen Übungsleiter gar eine Einheit mehr als im normalen Ligabetrieb, um die nötige Fitness bei ihren Spielern aufzubauen. Doch bei den B-Klasse-Trainern machte sich Ernüchterung breit. Vielerorts machten krankheitsbedingte Ausfälle, Verletzungen oder starker Schneefall den Coaches einen Strich durch ihre Trainings- und Testspielplanungen.

Kaum Testspiele

Johannes Henrich beispielsweise konnte nicht ein einziges Mal die Möglichkeit eines Testspiels mit seinem TuS Stetten wahrnehmen, weil nie genügend Spieler zur Verfügung standen. Neben der Grippewelle fiel das Engagement einiger Spieler bei Faschingssitzungen ins Gewicht. Mit Blick auf die vergangenen Wochen zieht er dennoch eine positive Bilanz: „Alle Spieler haben zuhause neben dem Training fleißig ihre Läufe gemacht. In den Einheiten ist jeder an seine Grenze gegangen, das war gut.“ In den verbleibenden Spielen sollen sich die Abläufe beim Tabellensechsten verfestigen und automatisieren.

Ähnliche Probleme hatte auch Albisheims Trainer Gerhard Kotysch, der bereits in der Hinserie nur über einen dünnen Kader verfügte. Den einzigen Test verlor sein Team gegen Flonheim/Lonsheim mit 0:7. Er will mit seiner Mannschaft noch einige Plätze nach oben klettern. Aktuell ist sie Zehnter. Seine Schützlinge in die Pflicht nimmt Imsbachs Spielertrainer Marcel Mehler: „Die Trainingsbeteiligung war für meine Ansprüche und die Ziele des Vereins zu gering. Unser Ziel bleibt nach wie vor ein Platz unter den ersten Fünf.“ Mit den Testspielen ist der junge Trainer im Vergleich zum Fleiß in den Trainings zufrieden: „Vor allem beim Wintercup in Winnweiler haben wir gegen höher spielende Teams gut mitgehalten.“ Lediglich die 0:10-Niederlage in Spesbach hakt Mehler als „Arbeitsunfall“ ab.

Verfolger mit Personalsorgen

Auch die beiden Top-Teams der Liga, die TSG Zellertal und die SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil, wurden von personellen Ausfällen und anderen Einflüssen ausgebremst. Philip Dautermann, Co-Trainer der SG MüLa beispielsweise, weist auf die fehlende Breite des Kaders aufgrund von Verletzungen hin: „Die Personaldecke ist aufgrund von Verletzungen ziemlich dünn. Glücklicherweise können wir mit der Verpflichtung von Niklas Linsmayer einiges kompensieren.“ Der Bruder des 269-fachen Zweitligaspielers Denis Linsmayer kam vom SV Wiesenthalerhof und ist variabel in der Defensive einsetzbar. Die Testspiele liefen nach Aussage des Co-Trainers durchwachsen. Das Ziel der Kombinierten habe sich trotz der Ausfälle nicht verändert: „Wir wollen gut in die Restsaison starten und Konstanz in unser Spiel bekommen, um so lange und gut wie möglich im Aufstiegsrennen mitzumischen. Hoffentlich bleiben wir dabei von weiteren Verletzungen verschont.“ Gehörigen Respekt vor dem Auftaktprogramm zeigt Roland Eifler, Trainer des Tabellenführers, der TSG Zellertal: „Wir spielen zuhause gegen Appeltal und dann unter der Woche in Imsbach. Vor diesen Gegnern habe ich absoluten Respekt. Die beiden Spiele werden zeigen, wo der Weg für uns hinführt. Unser Ziel ist dieses Jahr definitiv der Aufstieg.“ Der erfahrene Trainer kann dabei auf den bisherigen Kader setzen. Lediglich Max Müller, der vorrangig bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, hat den Verein verlassen. Mit drei Punkten Vorsprung und einem Spiel in der Hinterhand befinden sich die Zellertaler in der Pole-Position im Aufstiegsrennen.

Die Spiele im Überblick

B-Klasse KL-DOB Nord: SV Otterberg II - SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil (So, 12.45 Uhr), TuS Stetten - SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg II, TSG Zellertal - SG Appeltal, SSV Dreisen - SV Imsbach, SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II - TSG Albisheim, SV Alsenborn II - TuS Bolanden (alle So, 15)