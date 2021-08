In der B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord gibt es ein Novum in dieser Saison. Der Kampf um den Aufstieg ist so eng wie selten. Nachdem der SV Imsbach den TuS Stetten mit 3:1 schlagen konnte, kommt es zu einer ungewöhnlichen Situation an der Tabellenspitze. Gleich die ersten vier Mannschaften haben aus sechs Spielen 15 Punkte geholt.

Von Nicolas Gödtel

Der einzige Unterschied zwischen den Teams ist das Torverhältnis. Am Wochenende findet die B-Klasse ihren nächsten Höhepunkt im Duell von zwei der vier Vereine. Der SV Imsbach empfängt den nächsten Aufstiegskonkurrenten aus Zellertal auf dem heimischen Rasen. Das Spiel wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Nachdem die Imsbacher im vergangenen Spiel die alleinige Tabellenführung des TuS Stetten verhindert haben, kann die Mannschaft nun auch die TSG Zellertal um wichtige Punkte bringen. Doch auch auf der Gegenseite wird das Team von Trainer Roland Eifler alles daransetzen, die Auswärtspunkte mitzunehmen: „Wir wollen das Spiel gewinnen. Wir konzentrieren uns auf unser Spiel. Was die Gegner machen, soll uns nicht interessieren.“

Roland Eifler: „Wir wollen aufsteigen“

Die Zellertaler gingen im letzten Spiel gegen den SSV Dreisen mit einem deutlichen 7:0-Sieg vom Platz. Schon früh in der Partie konnten sie das Spiel für sich entscheiden. Lucas Schmeiser erzielte die ersten beiden Tore (3., 29.), worauf die TSG kontinuierlich das Tor traf. Mit einer 4:0-Führung zur Halbzeit war das Spiel schon früh entschieden. Eifler zollt dem Gegner Respekt in der aktuellen Situation: „Jeder kommt mal zu personellen Problemen. Da muss man nicht groß loben.“ Nach dem Spiel gegen Imsbach folgt in zwei Wochen das nächste Spitzenderby gegen den TuS 07 Steinbach II/SV Börrstadt.

Das Programm für die nächsten Spiele der TSG Zellertal wird nicht leicht, doch für Trainer Eifler gibt es nur eine Devise: „Albisheim kommt in der nächsten Woche, die darf man nicht unterschätzen. Die sind ein starker Gegner und kommen auch wieder.“ Eifler erklärt weiter: „Wir schauen von Woche zu Woche. Wir wollen aufsteigen, das ist unser Ziel.“ Die Zellertaler gehen nun in interessante Wochen gegen gute Mannschaften. Die TSG Zellertal ist auf dem Weg in Richtung Tabellenführung. Ob sie diese auch erreichen können, wird sich in den nächsten Spielen zeigen.

Die weiteren Spiele

B-Klasse Nord: Steinbach II/Börrstadt - Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg II (So, 13.15), Dannenfels - Dreisen, Albisheim - Stetten (beide So, 15).

B-Klasse Mitte: Sippersfeld/Lohnsfeld II - Winnweiler II (So, 13.15), Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil - Trippstadt/Schmalenberg II, Waldleiningen - Ramsen II (beide So, 15).