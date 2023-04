Spitzenspiel in der Fußball B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord. Am Samstag (17 Uhr) empfängt der Zweitplatzierte SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil den Ligaprimus TSG Zellertal. Beide Trainer zeigen sich vor dem direkten Aufeinandertreffen selbstbewusst, haben aber Respekt vor dem Gegner.

Zellertals Chefcoach Roland Eifler und Münchweiler/Alsenbrück-Langmeils Co-Spielertrainer Philip Dautermann, sind sich einig: Für die Kombinierten der „SG MüLa“ bietet sich im direkten Aufeinandertreffen mit Spitzenreiter Zellertal die allerletzte Möglichkeit, doch noch mal in den Kampf um die Meisterschaft einzusteigen. Dafür würde das Team um Allrounder und Ur-Langmeiler Tim Schreiber einen Sieg auf heimischem Geläuf benötigen. Mit 53 Punkten aus 20 Spielen beträgt der Vorsprung der Zellertaler Equipe nämlich bereits neun Punkte. Die Spielgemeinschaft sammelte bislang 44 Punkte in 19 Spielen, hat also noch ein Spiel in der Hinterhand. Mit Siegen im Nachholspiel und im direkten Duell könnte der Vorsprung des Tabellenführers somit bis auf drei Punkte schmelzen.

„Es ist definitiv unsere letzte Chance, Zellertal eventuell noch mal ins Stolpern bringen zu können. Unsere aktuelle Verfassung ist gut, und wir trauen uns auf heimischem Platz zu, ihnen die erste Niederlage des Jahres zuzufügen“, zeigt sich Co-Trainer und Leitfigur Dautermann optimistisch. Den Zellertaler 1:0-Hinspiel-Erfolg im Oktober 2022 bescherte Zellertals Lucas Schmeiser seinem Team quasi mit dem Halbzeitpfiff.

Die Chance auf eine Entscheidung

Ein Spiel auf Messers Schneide, damals wie heute, mutmaßt Zellertals Coach Roland Eifler, der seine erfolgreiche Amtszeit mit dem Meistertitel krönen könnte: „Münchweiler hat ein tolles Team und ist gerade in der Offensive richtig gut besetzt. Mit Dautermann, Jito, Iselborn und Martin haben sie klasse Spieler in ihren Reihen.“ Dennoch ist die Marschroute des erfahrenen Trainers klar: „Wir werden nicht taktieren, um den Gegner auf sechs Punkte Abstand zu halten. Wir treten das Spiel an, um es zu gewinnen. Das wäre dann aller Voraussicht nach die Entscheidung. Diese Chance versuchen wir zu nutzen.“

Welchen Ausgang auch immer das direkte Duell und der restliche Verlauf der Saison nehmen wird: Dem Zweitplatzierten bietet sich am Ende der Spielzeit die Chance, über die Relegation doch noch den Aufstieg zu schaffen. Beide Mannschaften hätten es sich verdient, verzücken Woche für Woche nicht nur die eigenen Fanlager, sondern begeistern mit ihrem schönen Spiel auch neutrale Fußballfans.

Das freundschaftliche Derby

Gegner für die Aufstiegsrelegation wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die SG Hochspeyer sein, die in der Süd-Staffel mit acht Punkten Vorsprung auf den Tabellendritten, aber auch zehn Punkten Rückstand auf den Ersten, den zweiten Tabellenplatz belegt. Am Sonntag kommt es außerdem zum Derby zwischen dem TuS Dannenfels und dem TuS Bolanden. Mit dabei auch Thomas Steele, der jahrelang die Schuhe für seinen Heimatverein Bolanden schnürte und nun als Allrounder beim TuS Dannenfels aktiv ist. Beide Vereine pflegen ein freundschaftliches Verhältnis, haben für die zweite Mannschaft eine Spielgemeinschaft in der C-Klasse gemeldet. In dieser präsentiert sich weiterhin Marc Heinrichs Kerzenheimer Team als Übermannschaft. Mit 57 Punkten aus 19 Spielen und 109:15 Toren kann die Mannschaft um Kapitän Lukas Zahn nach wie vor eine perfekte, weil verlustpunktfreie Saison spielen. Daran wird aller Voraussicht nach auch der kommende Gegner, die SG Stetten/ Gauersheim II, nichts ändern können.

Die Spiele im Überblick

C-Klasse KL/DOB Nord

SG Rockenhausen/Dörnbach II - SV Dielkirchen 9er (Fr 19.30), SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II - TSG Zellertal II (Sa 15), SG Stetten/Gauersheim II - TSG Kerzenheim, FC Marnheim - SG Bolanden/Dannenfels II 9er, SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg III – SG Appeltal II (alle So 13.15), NMB Mehlingen - SG Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II, TuS Ilbesheim - SV Gundersweiler II (alle So 15)

B-Klasse KL/DOB Nord

SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil - TSG Zellertal (Sa 17), SV Alsenborn - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel (So 13), SG Finkenbach/Mannweiler/Stahlberg II - SG Appeltal, ASV Winnweiler II - TSG Albisheim, TuS Bolanden - TuS Dannenfels (alle So 15).