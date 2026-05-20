Die B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord schließt ihre reguläre Saison am Donnerstag ab. Drei Vereine liefern sich dann ein Fernduell um Platz eins und zwei.

Stetten, Bolanden, Ramsen. Spannender geht es nicht. In der Fußball-B-Klasse Kaiserslautern/ Donnersberg Nord gibt es am letzten Saisonspieltag einen Dreikampf um Meisterschaft und Rang zwei, der wohl zu den Aufstiegsspielen zur A-Klasse berechtigt. Die beste Ausgangsposition hat Tabellenführer TuS Stetten, der mit 50 Punkten vor dem fulminanten Finale auf dem ersten Rang steht. Dahinter liegen der Zweite TuS Bolanden und der Dritte TuS Ramsen, die beide 48 Zähler eingefahren haben, in Lauerstellung.

Sekt steht bereits kalt

Am Donnerstag gibt es ab 19.30 Uhr das Fernduell. Am vergangenen Wochenende klappte es für den TuS Stetten noch nicht mit der Meisterschaftsfeier. Beim TuS Dannenfels gab es eine 1:2-Niederlage. Damit ist der Vorsprung des Teams von Trainer Johannes Henrich auf zwei Punkte gegenüber den beiden Konkurrenten dahinter zusammengeschrumpft. Am Donnerstagabend dürfte der Sekt aber beim TuS schon kalt stehen. Die Löwen aus dem Donnersbergkreis treffen zu Hause auf den Tabellenvorletzten TSG Kerzenheim, der in dieser Runde erst zehn Punkte geholt hat und schon als Absteiger in die C-Klasse feststeht. Das Hinspiel gewann der TuS Stetten in Kerzenheim mit 5:0. Was soll da also noch schief gehen?

„Ich denke nicht, dass der TuS Stetten sich das noch nehmen lassen wird, aber gut: Im Fußball ist alles möglich“, sagt Jörg Bechtel, der Coach des TuS Bolanden. Der Trainer des Ligazweiten geht optimistisch in die Heimpartie seiner Mannschaft am Donnerstag gegen den SV Alsenborn II. „Bei uns sind alle fit, die vergangenen Leistungen war sehr stark. Ich hoffe, dass wir diese Partie gewinnen und vielleicht nach dem Spiel die Party auf unserem Sportgelände beginnt“, sagt Bechtel, der bereits seinen Rücktritt für nach der Runde angekündigt hat: „Nach 40 Jahren Spieler und dann Trainer werde ich aufhören. Irgendwann reicht es mal“, schmunzelt der Bolander Coach.

Wer muss in die Entscheidungsspiele?

Sein letztes Spiel könnte die Partie seiner Mannschaft gegen den SV Alsenborn II aber noch nicht sein. Denn: Sollte der TuS und der direkte Konkurrent TuS Ramsen nach Donnerstagabend weiter punktgleich sein, muss ein Entscheidungsspiel her – entweder um Rang zwei oder, bei einem Patzer von Spitzenreiter TuS Stetten, sogar um die Meisterschaft. „Es muss alles erst gespielt werden. Wir dürfen den Gegner auf keinen Fall unterschätzen“, macht Bechtel klar. Der SV Alsenborn II steht derzeit nur auf dem neunten Tabellenrang, doch das Team hat die Bolander in dieser Spielzeit schon einmal geärgert. Im Hinspiel kam der TuS in Alsenborn nicht über ein 0:0 hinaus. „Wir müssen konzentriert und wohl auch geduldig sein“, sagt Jörg Bechtel.

Der TuS Ramsen hat sich ebenfalls als Ziel gesetzt, die eigenen Hausaufgaben zu machen. Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmer empfängt am Donnerstagabend die TSG Albisheim. Die ist übrigens der alte Verein von Bolandens Coach Jörg Bechtel. „Ich habe schon den ein oder anderen bei der TSG angeboten, nach der Partie hier zu uns zu kommen und etwas zu trinken“, sagt Bechtel mit einem Schmunzeln und fügt hinzu: „Aber das machen die anderen Klubs ja auch.“

Auch die Torjägerliste umkämpft

Die Ramser sind in ihrer Partie klarer Favorit. Die Zimmer-Elf ist seit dem 29. März ungeschlagen. Nach dem 1:2 im Topspiel gegen den TuS Stetten haben die Ramser die folgenden fünf Begegnungen alle gewonnen. Zuletzt feierte der TuS einen 6:2-Sieg über den ASV Winnweiler II. Der letzte Spieltag ist übrigens auch noch einmal ein Duell der Torjäger. Und auch hier spielen der TuS Bolanden und der TuS Ramsen eine Rolle.

Derzeit führt Jan Zimmer die ligainterne Torjägerliste an. Der Spielertrainer des TuS Ramsen erzielte bislang 25 Treffer. Auf Rang zwei liegt derzeit Arthur Luft vom SV Imsbach mit 22 Toren, auf Rang drei steht Nils Merz vom TuS Bolanden. Der Angreifer hat bislang 21 Tore für seinen Klub geschossen. Um etwa 21.20 Uhr wird am Donnerstagabend feststehen, wer jubeln darf und wer sich trösten lassen muss. So spannend war ein Saisonfinale in der B-Klasse Fußball-B-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg jedenfalls lange nicht.