Die Vorfreude auf die „Haschemer Kerb“ und die Heimspiele in der Kerwewoche der B-Junioren Landesliga-Mannschaft der TSG Zellertal JSG ist spürbar.

Die Mannschaft, die mit zwei Unentschieden in die Saison gestartet ist, zeigt sich entschlossen, bei den Heimspielen am Mittwoch, 19 Uhr, gegen die TSG Kaiserslautern II und am Kerwe-Samstag, 15 Uhr, gegen den FC Meisenheim Siege zu erringen, um diese dann bei der traditionsreichen „Haschemer Kerb“ gebührend zu feiern.

Die offizielle Eröffnung der „Haschemer Kerb“ findet kurz nach dem Spiel am Samstag um 18.15 Uhr am Kirchplatz statt. Die Abteilung Fußball der TSG Zellertal empfängt ihre Gäste an den Kerwetagen traditionell im Hof Dannenfelser mit Live-Musik. Die TSG-Jugendabteilung bietet am Sonntagnachmittag Kaffee und Kuchen an. Am Umzug am Sonntag um 14 Uhr nehmen die B-Junioren auf dem „Zellertaler-Planwagen“ teil.