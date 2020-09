An der Alsenztalbrücke und der Goldgrabenbrücke wird ab Montag gebaut. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Worms mitteilt, wird der Fahrbahnbelag der Alsenztalbrücke erneuert, und es wird ein Vogeleinflug-Schutz eingebaut. An der Goldgrabenbrücke (unser Bild) wird ebenfalls der Fahrbahnbelag ersetzt. Außerdem werden die Fahrbahnübergänge neu gemacht. Darüber hinaus werden vier Brückenlagerungen ausgetauscht. Deshalb wird laut LBM ab kommenden Montag, 28. September, die B 48 zwischen der Abfahrt Oberndorf und dem südlichen Ortseingang Alsenz bis voraussichtlich Ende November voll gesperrt. Der Verkehr wird parallel zur B 48 über die K 25, Oberndorf, Alsenz und die L 403 umgeleitet. Die Kosten betragen insgesamt rund 630.000 Euro. Während der Vollsperrung wird außerdem die Fahrbahn der B 48 auf einer Länge von rund 3,8 Kilometern erneuert. Die Auftragssumme beträgt hier 440.000 Euro.