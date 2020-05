Mehrfach war die B 48 bei Alsenz in den vergangenen Wochen wegen Wartungsarbeiten an der Goldgrabenbrücke halbseitig und seit Montag nun sogar voll gesperrt. Zwischenzeitlich hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) sogar eine Geschwindigkeitsreduzierung angeordnet, um Schäden an dem Bauwerk zu beseitigen. Am Freitag ist die Reparatur nun abgeschlossen worden, teilt der LBM mit. Die Bundesstraße ist fortan wieder ohne Behinderungen zu befahren. Aufgehoben ist somit auch die Umleitung der vergangenen Tage durch Alsenz und Oberndorf.