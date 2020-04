Wegen Wartungsarbeiten an der Straßenbrücke über den Goldgraben ist die B 48 bei Alsenz am Freitag, 24. April, zwischen 10 und 11 Uhr für wenige Minuten voll gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Die Straßenmeisterei Erbes-Büdesheim leitet den Verkehr für diesen Zeitraum über Alsenz und Oberndorf um.