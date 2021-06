Bei einem Verkehrsunfall auf der B 47 zwischen Göllheim und Dreisen ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war mit seiner Maschine mit Bad Kreuznacher Zulassung frontal auf ein Auto geprallt, das aus Richtung Dreisen kam. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Den Einsatzkräften bot sich an der Einsatzstelle ein Bild der Verwüstung: Das Motorrad war kurz hinter der Einfädelspur in Richtung Dreisen auf das Auto geprallt. Der Aufprall war so gewaltig, dass das Zweirad an der Vordergabel auseinander gerissen wurde. Der Motorradfahrer erlitt tödliche Verletzungen. Die Fahrerin des aus Dreisen kommenden Fahrzeugs konnte aus ihrem Auto gerettet werden, obgleich dieses bis zur Lenksäule eingedrückt war. Sie wurde in eine Klinik transportiert. Verletzt wurde auch die Fahrerin eines weiteren Fahrzeugs, das bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Auf einer Strecke von 40 Metern verteilten sich die Trümmer des Motorrads über die Fahrbahn. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 47 über mehrere Stunden gesperrt. In der engen Ortsdurchfahrt von Dreisen kam es daher zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber, außerdem die Feuerwehren aus Dreisen, Göllheim, Weitersweiler und Kerzenheim. Für sie war es der zweite Motorradunfall am Montagnachmittag. Gut eine Stunde zuvor waren die Feuerwehren zu einem Unfall auf der L 401 zwischen Dreisen und Standenbühl gerufen worden. Dort war auf kerzengerader Straße ein Motorradfahrer gestürzt. Er wurde in eine Klinik gebracht.