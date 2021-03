Der Kreisel auf der B 47 westlich von Kerzenheim und die Abfahrten zur L 449 und K 78 (Eisenberger Straße) sind nach Mitteilung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Worms ab sofort wieder frei befahrbar.

Nach Angaben des LBM waren der Kreisel und der nördliche Fahrbahnabschnitt des Anschlussastes der L 449 zur Anschlussstelle B 47 seit der letzten Februarwoche wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Die Innenfahrbahn des Kreisels und die L 449 wiesen starke Fahrbahnschäden und Verformungen auf. Die Bordsteine und die Fahrbahnrinnen waren beschädigt und teils verschoben. Der gepflasterte Kreiselinnenring war nachhaltig geschädigt und wurde durch Asphalt ersetzt.

Das Land Rheinland-Pfalz trägt die rund 233.000 Euro teuren Baukosten der Maßnahme. Der Kreisel bei Kerzenheim bindet die L 449 und die K 78 sowie die K 76 an die überregionale B 47 an. Die Verkehrsbelastung der L 449 liegt laut LBM bei rund 3100 Kraftfahrzeugen pro Tag in der Summe beider Richtungen.