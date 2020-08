Am Montag, 31. August, beginnen die Arbeiten für den Neubau der Sauerborngrabenbrücke im Zuge der B 420 (Robert-Koch-Straße) in Obermoschel.

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms mitteilt, wird nach dem morgendlichen Berufsverkehr die Bundesstraße halbseitig gesperrt und eine Baustellenampel eingerichtet. Wie berichtet ist die Sanierung der aus dem Jahr 1938 stammenden Brücke und der angrenzenden, 1930 errichteten Stützwand nicht mehr wirtschaftlich. Beide müssen daher neu gebaut werden. Während der Maßnahme ist in den Verkehrsspitzenzeiten morgens und abends mit vermehrten Störungen auf der B 420 zu rechnen.

Die Straße hat in diesem Abschnitt eine Verkehrsbelastung von rund 3100 Fahrzeugen pro Tag in der Summe beider Fahrtrichtungen. Den Anteil des Schwerverkehrs gibt der LBM mit sieben Prozent an. Der Verkehr kann während der Arbeiten nur einspurig über das Bauwerk geführt werden. Nach derzeitigem Zeitplan dauern diese bis Ende Juni 2021 an.

Auch Unkenbachbrücke wird saniert

Ab Anfang Oktober folgt die Sanierung der Unkenbachbrücke auf der B 420 zwischen Obermoschel und Unkenbach. Dort wird ebenfalls unter halbseitiger Sperrung die Brückennordseite bis Ende November saniert. Im Mai 2021 wird mit der Erneuerung der Südseite der Brücke begonnen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich ebenfalls bis Ende Juni 2021. Die Gesamtkosten der beiden Projekte betragen 1,38 Millionen Euro.red/kra