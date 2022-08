Seit 15 Jahren ist der geplante Neubau des Bürgerzentrums in Dörnbach schon in der Warteschleife und das scheint auch erstmal noch so zu bleiben. „Eigentlich hat sich am Stand nichts geändert“, sagt Ortsvorsteher Georg Nickel. „Wir warten weiter.“ In diesem Jahr wurden 500.000 Euro aus dem Haushalt zurückgestellt, die für das Bürgerzentrum vorgesehen waren.

80.000 Euro waren für die Planung dringeblieben. Aber ob es dieses Jahr noch eine Ausschreibung geben wird, ist für Ortsvorsteher Georg Nickel fraglich. „Wir hoffen einfach, dass es nächstes Jahr dann endlich vorangeht.“