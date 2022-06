Nach der offiziellen Gründung nehmen nun Vorstand und Kuratorium der Bürgerstiftung Bolanden ihre Arbeit auf und werden ehrenamtlich für die Dorfgemeinschaft tätig. Ein erstes größeres Projekt ist schon angedacht.

Nach fast zehn Monaten Vorbereitung fand vor einigen Wochen in der Werner-von-Bolanden-Halle die Gründungsversammlung statt. Mehr als 100 Menschen hatten sich eingefunden, die gemeinsam für das Stiftungskapital gesorgt haben – immerhin mehr als 25.000 Euro. Die Mindestsumme pro Mitglied betrug 100 Euro. Alle Spender gelten als Stiftungsgründer, viele von ihnen haben den Stiftungsvertrag unterschrieben. Weiterhin sind Kuratorium und Vorstand gewählt sowie die Satzung verabschiedet worden.

Das Kuratorium ist als Gremium mit einem Aufsichtsrat vergleichbar. Es beruft, kontrolliert und berät den Vorstand, der vor allem für das operative Geschäft zuständig ist. Als erster Vorsitzender des Kuratoriums fungiert künftig Fabian Zerger, seine Stellvertreterin ist Stefanie Dworsky. Weitere Mitglieder sind Christiane Rubner-Schmidt, Jutta Huber, Edda Knab, Dominique Graen, Rahel Kleinmann, Markus Gatti sowie Uli Zerger. Als erste und zweite Vorsitzende führen Carmen Rossol und Sara Knapp den Vorstand. Diesen komplettieren Harald Zerger (Kassenwart), Patricia Berres und Heiner Butz.

Idee: „Waldbegegnungsstätte für Alle“

Stiftungsmitglied Markus Schlimmer stellte ein Beispiel für ein mögliches konkretes Projekt vor: eine „Waldbegegnungsstätte für Alle“. Damit ist eine Kombination aus einem Waldspielplatz für Kinder und einem generationenübergreifenden Treffpunkt gemeint. Anhand von Bildern verdeutlichte Schlimmer, dass sowohl Spielgeräte für Kinder als auch Betätigungsmöglichkeiten für Ältere – zum Beispiel ein Bouleplatz oder Tische und Bänke – vorhanden sein sollten.

Die Idee fand im Plenum großen Anklang. Die ebenfalls anwesende Christiane Steinmetz – Vorsitzende der übergeordneten „Bürgerstiftung Pfalz“, die den Initiatoren bereits in der Vorbereitungszeit hilfreich zur Seite gestanden hatte – signalisierte Mithilfe bei der Realisierung. Für die Umsetzung müsste noch eine Abstimmung mit dem Gemeinderat erfolgen. Ortsbürgermeister Armin Juchem zeigte sich von Schlimmers Vorschlag bereits angetan.

Geeignetes Gelände gesucht

Gesucht wird noch ein geeignetes Gelände – ideal wäre ein Areal am Waldrand in Ortsnähe. Juchem sieht dafür Möglichkeiten um den Sportplatz: Einmal die Wiese, auf der sich zur Zeit der Fun-Ball-Parcours befindet, zum anderen die Streuobstwiese auf der gegenüberliegenden Platzseite. Schlimmer zeigte sich überzeugt, dass die meisten (handwerklichen) Arbeiten für die Begegnungsstätte in Eigenleistung bewältigt werden könnten. Die Kosten für die Geräte könnte man durch eine Spendenaktion generieren; natürlich sollte sich auch die Stiftung daran beteiligen. Da ein solcher Platz auf jeden Fall auch einen Gewinn für die Ortsgemeinde darstelle, sei eventuell auch ein Zuschuss von dieser Seite denkbar.

Abschließend betonte die erste Vorsitzende Carmen Rossol: „Durch unser Engagement soll Bolanden noch lebenswerter werden. So mancher und so manche wird mit einem Lächeln fragen: ,Geht das denn noch?’ Aber die rege Teilnahme an den Vorbereitungen und auch der Gründungsveranstaltung selbst, zeigt schon: Da geht noch was!“