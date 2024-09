IMSWEILER. Die Gemeinde Imsweiler möchte eine Bürgerstiftung gründen. Am Donnerstag, 5. September, sind die Bürger zu einem Infoabend in die Gemeindehalle eingeladen.

„Viele Kommunen in Rheinland-Pfalz stehen vor riesigen Herausforderungen, wenn es darum geht, den ständig wachsenden Anforderungen, die auf sie zukommen, gerecht zu werden“, sagte Ortsbürgermeister Peter Ziepser zur Erklärung, warum die Gemeinde eine Bürgerstiftung brauche. Dabei gehe es nicht nur darum, trotz knapper Kassen den Alltagsanforderungen verantwortungsbewusst zu begegnen, es werde auch immer deutlicher, dass alles auch nachhaltig und ökologisch sinnvoll sein müsse. „In Imsweiler haben sich deshalb einige Bürgerinnen und Bürger dazu entschieden, Verantwortung zu übernehmen, um ihr Heimatdorf zukunftsfähig zu machen.

Basis für ihr Vorhaben soll die Bürgerstiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung Pfalz“ sein, so Ziepser. Ziel sei es, Imsweiler zu einem „Zukunftsdorf“ zu machen. „Jeder kann sich mit Zeit, Geld und Ideen einbringen. Das heißt, es soll das Engagement in der Gemeinde für die Gemeinschaft gefördert werden.“ Nähere Informationen für alle Interessierten gibt es im Rahmen einer Bürgerversammlung am Donnerstag, 19 Uhr, in der Gemeinschaftshalle. Christiane Steinmetz, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Pfalz, und die Initiatoren der Bürgerstiftung Imsweiler werden dann alle Fragen beantworten und über die rechtlichen Grundlagen, die Arbeit und die Ziele von Stiftungen berichten.