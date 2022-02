Carmen Rossol, mennonitische Pfarrerin im Ruhestand, engagiert sich derzeit intensiv für die Gründung einer Bürgerstiftung in Bolanden. Das erforderliche Stiftungskapital ist jetzt fast zusammen, die offizielle Gründung soll im April stattfinden.

Ende vergangenen Jahres war schon rund die Hälfte des Stiftungskapitals zusammengekommen, mittlerweile sind bereits 21.450 Euro von den benötigten 25.000 verbindlich zugesagt. Etwa 65 Personen haben sich als Stifter beteiligt, die meisten aus Bolanden und dem Ortsteil Weierhof, aber auch Personen aus Kirchheimbolanden und anderen Orten. Ein Flyer wurde an alle Bolander Haushalte verteilt.

Carmen Rossol, die Vorsitzende des Vereins „Pflegenest Weierhof“, bei der zur Zeit die Fäden zusammenlaufen, formuliert es so: „Wir befinden uns auf der Zielgeraden und planen, die Stiftung im April mit einer feierlichen Veranstaltung offiziell zu gründen.“ Alle, die gestiftet haben, werden zu dieser Feier eingeladen. Alle unterschreiben die Stiftungsurkunde und wählen den ersten Vorstand sowie das Stiftungskuratorium.

Noch Raum für Gründungsmitglieder

Wer noch Gründungsmitglied werden will – Firmen, Vereine, Kirchengemeinden oder Privatpersonen – kann sich durch die Spende eines einmaligen Geldbetrags von 100 Euro an aufwärts einbringen. Dazu ist das Ausfüllen einer Verpflichtungserklärung notwendig, an die man bis zum 30. Juni dieses Jahres gebunden ist. Sollte bis dahin die Stiftung nicht errichtet sein, wird diese Erklärung gegenstandslos. Jedem Flyer war eine solche Erklärung beigelegt – bei Carmen Rossol in der Mühlgasse 9 auf dem Weierhof kann man noch weitere Exemplare bekommen.

Wohin mit der Erklärung?

Abgeben oder in den Briefkasten einwerfen sollte man die Erklärung in einem der folgenden Haushalte: Rahel Kleinmann, Hauptstraße 12, Christiane Rubner-Schmidt, In der Kurzgewanne 29, Carnen Rossol, Mühlgasse 9, Gerhard Wiehler, Am Hollerbrunnen 3, Jutta Huber, Donnersbergstraße 59.