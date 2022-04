Am Freitag, 8. April, 19.30 Uhr, findet in Bolanden in der Werner-von-Bolanden-Halle die Gründungsversammlung für die Bürgerstiftung Bolanden statt. Nachdem fast 100 Personen die Zusage für eine finanzielle Unterstützung gegeben haben, sei das notwendige Gründungskapital in Höhe von 25.000 Euro zusammengekommen. Auf der Gründungsversammlung werden sowohl der Vorstand als auch ein Kuratorium gewählt. Schon im Vorfeld der Veranstaltung haben sich mehrere Personen zur Mitarbeit in diesen beiden Aufgabenfeldern bereit erklärt. Weitere Personen können sich noch direkt an diesem Abend als Gründungsmitglieder einbringen.