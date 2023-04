Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die RHEINPFALZ-Talkrunde zur Bürgermeisterwahl in der VG Kirchheimbolanden war nicht nur für die Kandidaten besonders – auch die Umstände drumherum sorgten wegen Corona für einige Umstellungen: angefangen bei Schnelltests bis hin zu ganz wenig Personal in der Stettener Dorfgemeinschaftshalle.

Freitag, 26. Februar, 13.45 Uhr: In einer guten Stunde wird die RHEINPFALZ-Talkrunde zur Bürgermeisterwahl der VG Kirchheimbolanden in der Halle in Stetten aufgezeichnet. Während drinnen