Zwischen drei Kandidaten können die Bürger der Verbandsgemeinde Winnweiler bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 25. Juni, wählen. Amtsinhaber Rudolf Jacob geht als Bewerber von CDU und FWG ins Rennen. 2007 erstmals zum VG-Chef gewählt, bewirbt er sich um seine dritte Amtszeit. Jacob trifft auf zwei Herausforderinnen: Gegen SPD-Bewerberin Sonja Schäfer-Reisch hatte er sich schon bei der Winnweilerer Ortsbürgermeisterwahl im Jahr 2009 behaupten müssen. Dritte Kandidatin für den Chefsessel der Verbandsgemeinde ist Helena Gomes Oester aus Imsbach. Die Einzelbewerberin hat am Montagnachmittag – wenige Stunden vor Ablauf der Bewerbungsfrist – eine Liste von 80 Unterstützerunterschriften eingereicht, die Einzelbewerber vorlegen müssen, um zur Wahl zugelassen zu werden.

Laut Tanja Thomas-Kipper, Büroleiterin der Verbandsgemeinde Winnweiler, werden die Wahlbenachrichtigungen an die rund 10.500 wahlberechtigten Bürger ab 26. Mai ausgeliefert. Schon ab 22. Mai könne bei der Verwaltung Briefwahl beantragt werden. Es wird 17 Wahlbezirke geben – fünf davon in Winnweiler und seinen Ortsteilen, je einen in den zwölf umliegenden Gemeinden.