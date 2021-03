Die Nerven aller Beteiligten wurden bei der Bürgermeisterwahl in der VG Kirchheimbolanden auf eine harte Probe gestellt. Noch bis zur Auszählung des letzten Stimmbezirks war alles möglich. Am Ende musste der parteilose Wolfgang Huber, der Kandidat von Bündnis 90/Grüne, denkbar knapp die Segel streichen. Er kam auf 31,6 Prozent der Stimmen. Reiner Bauer (parteilos, für CDU/FWG) mit 32,9 Prozent und Sabine Wienpahl (SPD) mit 35,4 Prozent der Stimmen stellen sich bei der Stichwahl am 28. März erneut dem Votum der Wähler.