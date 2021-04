„Fusion und Corona – 2020 war mit nichts vergleichbar, was ich bislang beruflich erlebt habe“: Für Bürgermeister Michael Cullmann ist klar, dass beide Punkte die Arbeit der VG-Verwaltung Nordpfälzer Land auch in diesem Jahr prägen. Auf der Agenda stehen etliche Themen – nicht zuletzt eines, das gerade durch die Pandemie Fahrt aufgenommen hat.

Digitalisierung lautet das Schlagwort, das spätestens mit der Ausbreitung des Virus in aller Munde war und ist. Der VG-Verwaltung Nordpfälzer Land sei dabei entgegengekommen, „dass wir auch schon vor Corona sicherheits- und EDV-technisch gut aufgestellt waren. Deshalb konnten wir die Leute von heute auf morgen in Heimarbeit schicken“, sagt Cullmann. Klar sei aber auch, „dass dieser Digitalisierungsschub weitergehen muss“.

Ziel sei es, „dass wir Tätigkeiten künftig dort ausführen, wo sie anliegen. Dass ein Mitarbeiter der Werke draußen einen Wasseranschluss direkt ins Tablet aufnimmt oder jemand vom Bauamt Schäden vor Ort digital erfasst.“ Von unterwegs E-Mails schreiben, Rechnungen papierlos verarbeiten – das müsse so bald wie möglich Standard sein. In Kitas und Grundschulen sollten administrative Tätigkeiten ebenfalls auf diesem Weg erledigt werden können. Klar sei aber auch: „Nach wie vor muss jeder die Möglichkeit haben, persönlich mit uns zu sprechen.“

Liste mit Internet-Anbietern

All das sei undenkbar ohne „leistungsfähige Breitbandanschlüsse“. In Sachen DSL-Versorgung habe sich zwar schon viel getan in den letzten Jahren, aber die Bemühungen müssten unermüdlich fortgesetzt werden. Derzeit werde Dielkirchen von der kommunalen Gesellschaft Eniro erschlossen – mit Glasfaser mindestens bis zum Verteiler, eventuell auch „bis in jedes Haus“. Das wäre – unter finanzieller Beteiligung der Eigentümer – im Zuge der Arbeiten möglich, wenn die Pfalzwerke die bislang auf den Dächern verlaufenden Stromleitungen unter die Erde verlegten. Diesbezügliche Gespräche laufen. Weiterhin kündigt Cullmann als Bürger-Service das Erstellen einer Liste an, „in welcher Gemeinde unserer VG es welche Internet-Anbieter gibt“.

Längst nicht abgeschlossen sei ferner das Zusammenwachsen der beiden früheren Verbandsgemeinden, speziell der Verwaltungen. „Ich bin zufrieden, wie weit wir schon gekommen sind“, so der VG-Chef. Dazu beigetragen habe das Verständnis der Bürgermeister und Ratsmitglieder, gerade in den neu hinzugekommenen Orten. „Ich war positiv überrascht über das Zusammenwirken im ersten Jahr.“ Dennoch gebe es naturgemäß noch einiges zu verbessern. Amtskollegen mit Fusionserfahrung hätten ihm prophezeit, „dass der Prozess nach fünf Jahren noch nicht abgeschlossen ist“. Froh ist Cullmann, dass mit Hans Feld als Nachfolger von Marion Haas ab 1. März ein Büroleiter komme, der in der VG Lauterecken-Wolfstein eine solche Verschmelzung miterlebt habe und deshalb „über wertvolles Wissen verfügt“. Angesichts der Konkurrenz durch große Verwaltungen in der Umgebung sei es zudem wichtig, „dass wir weiter unser eigenes Fachpersonal ausbilden – auch deshalb haben wir so viele Azubis wie noch nie eingestellt“.

Gesamtkonzept für Abwasserbeseitigung

Nächstes Projekt: Für die neue VG soll eine „Abwasserzielplanung“ erstellt werden, um die Beseitigung effizienter zu machen. Dabei sollen die natürlichen Vorteile der drei Täler genutzt werden. Anders gesagt: Was von selbst läuft, muss nicht über einen Berg gepumpt werden – was wegen der früheren VG-Grenzen teils der Fall ist. Denkbar sei etwa, statt im Appeltal mehrere kleine Pflanzenkläranlagen wegen geänderter Vorgaben technisch nachzurüsten, das komplette Abwasser nach Niederhausen zu leiten und dort zu klären.

Nachholbedarf gebe es, „um alle Feuerwehren in der VG auf den gleichen Stand zu bringen“. Das betreffe zum einen die Gerätehäuser: Ein Neubau ist in Gehrweiler geplant, in Gaugrehweiler sei eine Sanierung notwendig. Für Reichsthal, Seelen und Rathskirchen soll ein gemeinsames Gebäude errichtet werden, „hier haben wir ein Gelände im Auge“. Zum anderen müsse weiter in den Fuhrpark investiert werden: „Nach spätestens 30 Jahren sollte ein Fahrzeug ersetzt werden.“

Zuwachs für Kita-Bündnis?

Das Bündnis VG Kita ROK wird vermutlich Zuwachs vom Kindergarten Mannweiler-Cölln bekommen: Diesen Wunsch hat die Ortsgemeinde als Träger geäußert. Das letzte Wort hat allerdings der VG-Rat. Erfreulich: In der Grundschule Rockenhausen gibt es einen „Re-Trend“ zur Dreizügigkeit. Was allerdings beim Sportunterricht den dortigen Mehrzweckraum an Kapazitätsgrenzen bringt. Generell wünscht sich Cullmann in Gesprächen mit Kreis und Stadt eine Gesamtkonzeption für den Schulsport im Schulzentrum: Hier sieht er Bedarf an „ganzjährig bespielbaren Flächen“, der geplante Kunstrasenplatz könne ein erster Schritt sein.

Stichwort Attraktivität: „Ich habe das Gefühl, dass wir 2020 sehr viele Bauanträge hatten“, sagt der Bürgermeister. Die „steigende Nachfrage nach Leben auf dem Land“ sei wohl auch ein „Corona-Gewinn“. Aufgabe sei es, ausreichend Bauplätze und Gewerbegebiete vorzuhalten. „Wir werden dieses Jahr die Flächennutzungsplanung für die neue VG angehen.“

Ziel: Direktverbindungen ins Rhein-Main-Gebiet

Für wesentlich hält er dabei zwei weitere Punkte, bei denen man aber auf andere Stellen angewiesen sei. Erstens medizinische Versorgung: „Die ist – noch – gut bei uns. Wir müssen alles tun, damit das Angebot nicht weiter eingeschränkt wird.“ Zweitens fordert er beim Bahnverkehr einmal mehr Direktverbindungen ins Rhein-Main-Gebiet. „Wenn ich von hier in 45 Minuten am Frankfurter Flughafen bin, wäre das für uns die beste Wirtschaftsförderung.“

Nicht zuletzt appelliert Cullmann an die Menschen, trotz Coronakrise optimistisch zu bleiben. Beispiel Naturbad: Er sei gefragt worden, ob man eine normale Saison einplane. Seine Antwort: „Ich bin zuversichtlich, dass wir durch Kontaktbeschränkungen und Impfungen bis Mai soweit sind, dass wir öffnen können.“