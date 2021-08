Rückschau und Ausblick: Gefühlt jeden Tag neue Verordnungen, die es umzusetzen galt – 2020 stellte natürlich auch die Verwaltung der Verbandsgemeinde Eisenberg vor bisher nicht gekannte Herausforderungen. Bürgermeister Bernd Frey (SPD) blickt zurück auf ein verrücktes Jahr – und bewahrt sich trotz allem Optimismus.

„Es war ein schwieriges Jahr“, blickt Bürgermeister Bernd Frey zurück. „Aber das war es ja für uns alle.“ Ein bisschen stolz, das hört man aber raus, ist er schon, dass die Verbandsgemeinde ihre großen Pläne für 2020 doch irgendwie umsetzen konnte. Trotz Corona und all den Einschränkungen, die die Pandemie in der täglichen Verwaltungsarbeit eben so mit sich brachte. Man habe damals schnell reagiert, den Besucherverkehr eingeschränkt, Plexiglasscheiben eingebaut. „Der Schutz der Mitarbeiter war und ist da für mich sehr wichtig“, so Frey. Zwei von ihnen hat Corona 2020 trotzdem erwischt, glücklicherweise aber nicht im Form eines schweren Verlaufs. Schnell sei aber klar geworden, dass man sich in der Verwaltung mit digitalen Arbeitsformen auseinandersetzen muss. „Wir konnten da insgesamt auch recht schnell umswitchen. Homeoffice, Videokonferenzen et cetera. Da kam uns zugute, dass wir ja seit fünf Jahren im Projekt Digitale Dörfer dabei sind und entsprechend wenig Berührungsängste mit der digitalen Welt hatten“, so Frey. Und diese Flexibilität sei 2020 sicherlich gefragt gewesen: „Wir mussten uns schnell immer wieder auf neue Situationen, auf neue Verordnungen einstellen. Das war schon eine Herausforderung.“

Fließender Verkehr wird nun überwacht

Natürlich gab es auch neben Corona Herausforderungen, die man 2020 angehen musste und wollte. Aber das Virus spielte doch in jeden Bereich rein. So konnte die Verbandsgemeinde im Frühjahr endlich damit beginnen, neben dem parkenden auch den fließenden Verkehr zu überwachen. Nach rund zwei Jahren Vorbereitungszeit waren Mannschaft (genauer: das Ordnungsamt) und das rund 60.000 Euro teure Gerät einsatzbereit, alle bürokratischen Hürden genommen, alle Genehmigungen da. 60 Messpunkte wurden in der VG Eisenberg wurden vorab festgelegt, 30 in der VG Winnweiler, die bei dem Projekt ebenfalls mit ins Boot geholt wurde. Mit dem Projekt will man bei der VG das leidige Raser-Problem in den Griff bekommen, es gehe um Sicherheit und Prävention, nicht um Abzocke. Ob das Blitzen in Eigenregie schon Wirkung gezeigt hat? „Das lässt sich schwer sagen, genaue Daten liegen da nicht vor. Und wir waren da leider auch zwangsläufig ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs. Das Ordnungsamt war ja durch die Pandemie dann doch auch oft anderweitig beschäftigt. Irgendwie haben wir es aber im Schnitt geschafft, etwa zweimal pro Woche zu blitzen und mittlerweile läuft das auch technisch einwandfrei“, so Frey. Die Frequenz sei nach Corona sicher ausbaufähig.

Zwar sitzt die Verbandsgemeinde Göllheim bei der Geschwindigkeitsüberwachung (noch) nicht mit im Boot. Dafür ist die Zusammenarbeit mit der VG Eisenberg beim Thema Wasserversorgung ziemlich eng. So wurde in den vergangenen Jahren eine Anstalt öffentlichen Rechts auf den Weg gebracht, in der beide Verbandsgemeinden miteinander kooperieren wollen. Der technische Bereich beider Wasserwerke wird in Göllheim angesiedelt sein, das Projekt ist zum Jahreswechsel offiziell gestartet. „Es ist nie einfach, so etwas auf den Weg zu bringen und umzusetzen, aber es hat funktioniert“, so Frey. Mit der Sanierung des Kunstrasens im Waldstadion und der des Feuerwehrgerätehauses könne die VG auf zwei weitere gut verlaufene Projekte stolz sein. In diesem Jahr sollen die Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus als auch an der Grundschule Kerzenheim abgeschlossen werden. Frey ist optimistisch, dass das klappt.

Waldschwimmbad verursachte Bauchschmerzen

Bauchschmerzen hingegen bereitete ihm die konsequente Schließung des Waldschwimmbads im vergangenen Sommer. Zwar sei die Maßnahme damals angesichts der Corona-Pandemie nach Abwägung aller Optionen die richtige Entscheidung gewesen, ist er sich sicher. Mit dem erhöhten Personalbedarf bei gleichzeitig weniger Besuchern wäre eine Öffnung zu teuer gewesen, außerdem hätte man Schwierigkeiten bekommen, alle damals geltenden Auflagen auch zu erfüllen beziehungsweise ihre Einhaltung durch die Badegäste auch kontrollieren zu können. Für Unmut sorgte die Entscheidung hier und da in der VG aber doch. Ein Szenario, das Frey 2021 gerne vermeiden würde, wenn er denn könnte: „Ich hoffe, dass das in diesem Jahr nicht nötig sein wird.“

Seinen Optimismus will sich Frey ohnehin nicht nehmen lassen. „Eigentlich sage ich ja immer, dass im neuen Jahr alles besser wird. Dieses Mal glaube ich ganz fest daran.“

Zur Person

Bernd Frey wurde am 11. Dezember 1960 in Ramsen geboren. Seit 1981 arbeitet er für die Verbandsgemeinde Eisenberg, seit dem 6. April 2011 ist der SPD-Mann ihr Bürgermeister. Er ist mit Petra Frey verheiratet, hat zwei Söhne und zwei Enkel.

Momente 2020

Mein schönster Moment: „Dass die Familie gesund geblieben ist. Und schön war immer auch, wenn man mal die Enkel sehen konnte.“

Mein schlimmster Moment: „Die Pandemie als solche. Sie überschattet einfach alles.“