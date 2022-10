Für andere da sein, etwas Aufmerksamkeit schenken und bei alltäglichen Dingen zur Hand gehen: Das hatte sich die Winnweilerer Bürgerinitiative „Eine Stunde Zeit“ vor knapp vier Jahren auf die Fahne geschrieben. Jetzt muss Gründungsmitglied Peter Riedel plötzlich selbst um Hilfe bitten.

Fast zwei Jahre lang hat die Pandemie die Bürgerinitiative „Eine Stunde Zeit“ ausgebremst. Jetzt soll es wieder mit dem Hilfsangebot für Menschen aus Winnweiler und seinen Ortsteilen Hochstein, Alsenbrück-Langmeil und Potzbach losgehen, die weder Familie noch Freunde im Alltag an ihrer Seite haben. Doch ganz so einfach ist das nicht, weiß Gründungsmitglied Peter Riedel.

Von den ursprünglich vier Gründungsmitgliedern Alfred Blauth, Werner Lacmann, Peter Riedel und Hartmut Wernich, die das Organisationsteam bildeten, ist nur noch der 66-jährige Riedel übrig geblieben. Die Gründe für das Ausscheiden seiner Kompagnons seien vielfältig, aber aller privater Natur. „Einen Streit gab es nie“, versichert Riedel. Vielmehr habe das Alter der Ehrenämtler eine Rolle gespielt. Er macht deutlich: „Als wir 2018 angefangen haben, war ich der Zweitjüngste, jetzt bin ich mit Abstand der Älteste.“

(Keine) Zeit für den Ruhestand

Anstatt sich ebenfalls zur Ruhe zu setzen, hält der Pensionär weiterhin an der Idee der Nachbarschaftshilfe fest: „Mir ist wichtig, dass die Initiative nach der langen Corona-Pause wieder in Gang kommt.“ Er habe gesehen, wie sinnvoll die Arbeit in knapp zwei Jahren vor der Pandemie gewesen sei. Vor allem ältere Menschen, die nicht so sehr in der Ortsgemeinde verwurzelt seien und deren Kinder nicht mehr in der Nähe wohnten, haben laut Riedel häufiger Hilfsanfragen bei „Eine Stunde Zeit“ gestellt. „Dabei handelte es sich oft um Kleinigkeiten des Alltags wie Fahrten zum Arzt, Einkaufsbegleitungen und Hilfestellung beim Bedienen eines Computers.“

An einen Fahrtentermin erinnert sich der ehemalige Berufsschullehrer besonders gerne: „Wir hatten vier ältere Zocker-Damen, die sich regelmäßig zum Karten verabredet haben. Wir haben sie dann entweder zum Bierkrug oder zu der jeweiligen Dame nach Hause gefahren, wo das Spiel ausgerichtet wurde.“

Hilfe im Lockdown gefragt

Was für die Helfer nur ein minimaler Zeitaufwand in der Woche darstelle, habe den Hilfesuchenden viel bedeutet, ist Riedel überzeugt. Das habe sich insbesondere während der Lockdowns gezeigt. Immer wieder versuchten Menschen damals, die Hilfe von „Eine Stunde Zeit“ in Anspruch zu nehmen, erinnert er sich. „Leider musste ich ihnen mitteilen, dass unser Angebot in der Pandemie ruht.“ Dazu hatte sich das Team entschieden, um aufwendige Desinfektionen der privaten Pkw der Helfer zu vermeiden.

Um die Nachbarschaftshilfe nun wieder neu aufleben zu lassen, hofft Riedel, etwa vier bis fünf Helfer für das Organisationsteam zu gewinnen. Während die Helfer den Menschen vor Ort helfen, übernimmt das Organisationsteam die Koordination dieser Zusammenkünfte. Besonders Telefonisten fehlten im Gegensatz zu den anderen Ehrenämtlern. „Derzeit machen das Silke Borst und ich alleine“, sagt der 66-Jährige.

An frühere Erfolge anknüpfen

Dabei kümmert sich der Telefondienst, der meist in mehrwöchigen Blockdiensten eingeteilt wird, um die Anrufe mit den Hilfeanfragen über die Hotline und sucht anschließend einen passenden Helfer aus der Liste, beschreibt Riedel die Aufgaben. Durchschnittlich etwa zwei Anfragen in der Woche habe die Bürgerinitiative vor Corona erreicht. „Es ist definitiv kein Vollzeit-Job. Es muss also niemand fürchten, nicht mehr vom Telefon wegzukommen, wenn er sich meldet.“

Riedel hofft so, an die Erfolge aus vergangenen Zeiten anknüpfen zu können: „2018 hatten wir 112 Einsätze mit 121 Arbeitsstunden, 2019 sogar 262 Einsätze mit 342 Arbeitsstunden.“ In den Hochzeiten engagierten sich insgesamt 32 Helfer, sogar den Bürgerpreis des Donnersbergkreises erhielt die Initiative für ihr Engagement. Auch ein Begegnungscafé, das einmal im Monat im Bürgermeister-Iselborn-Haus zu Kaffee, Kuchen und einem gemeinsamen Austausch einlud, resultierte aus der ehrenamtlichen Arbeit.

Info

Sowohl hilfesuchende als auch am Ehrenamt interessierte Menschen können sich Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr unter 06302 924184 melden. Weitere Infos gibt es unter www.einestundezeit.net.