Von außen ist noch nicht viel zu sehen, aber innen ist das Gauersheimer Bürgerhaus, das derzeit saniert wird, bereits entkernt. Die Vergabe der weiteren Arbeiten gestaltet sich allerdings schwierig: Die Angebote bleiben aus oder sind zu teuer.

Wie Ortsbürgermeister Reiner Schlesser mitteilte, hat die Gemeinde ein Darlehen in Höhe von 400.000 Euro aufgenommen. Außerdem teilte Schlesser mit, dass bereits vor mehreren Wochen die Arbeiten für den Abbruch der Nebengebäude in Form einer Eilentscheidung vergeben wurden. Der Auftrag war für 17.700 Euro an die Firma EAG aus Grünstadt gegangen. Die Eilentscheidung war notwendig geworden, weil die Arbeiten gleich nach der Kerwe Anfang September beginnen sollten und die Vergabe nicht bis zur nächsten regulären Ratssitzung aufgeschoben werden konnte.

Für eine Reihe von Gewerken hatte die Zentrale Vergabestelle der Verbandsgemeinde bereits diverse Arbeiten ausgeschrieben. Allerdings kamen entweder gar keine Angebote herein, oder sie waren überteuert.Deshalb werden die Holzbauarbeiten, die Dachdecker- und Klempnerarbeiten, die Fliesen- und Plattenarbeiten, die Tischlerarbeiten, die Raumlufttechnische Anlagen, die Elektro- Sicherheits- und IT-Anlagen sowie die Photovoltaikanlage zum 10. November nochmals ausgeschrieben. Die Gesamtkosten werden sich nach neuesten Schätzungen auf knapp 300.000 Euro belaufen.

Um eventuellen Preisschwankungen bei den benötigten Rohstoffen vorzubeugen, sollen die Arbeiten möglichst bald nach der Submission vergeben werden. Deshalb wurde Schlesser vom Rat ermächtigt, dem jeweiligen günstigsten Bieter den Zuschlag zu erteilen, ohne im Rat darüber abstimmen zu lassen.