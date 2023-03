Am Sonntag, 12. März, um 12 Uhr gibt es in Gonbach Mittagessen. Das Besondere daran: Viele Bürger speisen nicht am heimischen Tisch, sondern treffen sich im Bürgerhaus. Hier kommen Jung und Alt bereits das dritte Mal zum gemeinsamen Menü zusammen. Und dabei geht es nicht nur um das leibliche Wohl.

Veranstalter des generationenübergreifenden Mittagessens, wie es mittlerweile in einigen Gemeinden praktiziert wird, ist die Ortsgemeinde Gonbach. Sie lädt die Bewohner im zweimonatigen Rhythmus ins sogenannte Bürgercafé ein. Dieses habe sich aus der – durch Corona zwischenzeitlich ausgebremsten, dann wiederbelebten – Dorfmoderation entwickelt. „Bei der Haushaltsbefragung gab es einen vielfachen Wunsch nach einer zentralen Begegnungsstätte“, erzählt Ortsbürgermeister Jürgen Berberich. Eine Arbeitsgruppe habe daraus das Konzept des Bürgercafés entwickelt. Auf der Hand liegt aber, dass eine Ortsgemeinde dies schwerlich aus eigener Kraft – und eigener Kasse – stemmen kann.

Dieser Meinung waren auch Hobbyköche aus dem Dorf, die sich spontan bereit erklärten, für das leibliche Wohl zu sorgen. Ralf Grusa, Oliver Baumgart, Bernd Schiebel und Frank Bömicke bringen sich ebenso ein wie Jürgen Berberich, der sich um die organisatorischen Dinge kümmert. Dirk Gerber ist Chef der Thekenmannschaft.

Erst gibt es ein Probekochen

Die Köche sind mit großem Eifer bei der Sache und überlassen nichts dem Zufall. Frühzeitig wird das Menü ausgewählt, „es gibt dann zunächst ein Probekochen“, verrät Berberich. Sind alle damit zufrieden, wird der Speiseplan im Ort veröffentlicht. So wissen die Einwohner schon bei ihrer Anmeldung, was am Veranstaltungstag auf dem Tisch steht. Apropos: Wie man sich denken kann, erleichtert eine frühzeitige Anmeldung der Gruppe die Vorbereitung. „Sie muss ja für die Einkäufe die Anzahl der Portionen wissen“, betont Berberich.

Schon am Samstag wird reger Betrieb in der Küche des Bürgerhauses herrschen: Dann beginnen die Vorbereitungen, am Sonntag geht’s in aller Früh weiter. „Denn pünktlich um 12 Uhr soll das Essen serviert werden“, betont der Ortschef. Das Menü besteht aus drei Gängen, für Vegetarier wird ein eigenes Gericht angeboten. Der Preis beträgt zwölf Euro pro Person, Kinder bis zwölf Jahren dürfen kostenlos mitessen. Zum Abschluss gibt es am Nachmittag Kaffee und selbstgebackenen, von Frauen aus dem Ort gestifteten Kuchen. Was an Erlös hängen bleibt, kommt der Gemeinde zugute. Damit werden Anschaffungen für die Küche im Bürgerhaus finanziert. Aus der Bevölkerung gibt es viel Anerkennung für das Engagement.

Mehr als 80 Gäste

Auch Berberich zollt den vielen ehrenamtlichen Helfern, die an diesem Tag nach bisheriger Resonanz mehr als 80 Gäste verköstigen, ein großes Lob. Ob in der Küche, an der Theke oder beim Bedienen: Alle packen kräftig mit an, um den Gonbachern ein paar schöne Stunden zu bescheren. Und wer bis 12 Uhr nicht warten möchte: Ab 10 Uhr ist das Bürgerhaus bereits zum Frühschoppen geöffnet.

Info

Anmeldungen zum Bürgercafé bei Jürgen Berberich, Telefon 06302 923051.