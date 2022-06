Rund um Kirchheimbolanden sollen vor allem ältere Menschen ab 2023 kostenlos zu Arzt, Verwaltung oder Supermarkt kommen. Die Verbandsgemeinde will einen Bürgerbus einrichten, der die Fahrgäste an der Haustüre abholt, sie zu ihrem Ziel und später wieder zurück bringt. Dafür investiert die Kommune in den kommenden Jahren einen fünfstelligen Betrag. Einer der ersten Schritte wird ein Infoabend sein, an dem unter anderem die Suche nach Helfern ganz oben auf der Agenda stehen wird: Denn den Betrieb der Bürgerbusse übernehmen Ehrenamtler. Die ersten Fahrten sollen voraussichtlich im Frühsommer 2023 stattfinden.

Mehr zum Thema lesen Sie hier.