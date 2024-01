Die Bürgerbeauftragte des Landes und Beauftragte für die Landespolizei, Barbara Schleicher-Rothmund, kommt am Donnerstag, 22. Februar, zum Sprechtag ins Kreishaus in Kirchheimbolanden. Die Bürgerbeauftragte berät und unterstützt Bürger im Umgang mit der Verwaltung und hilft bei Problemen mit einer Behörde. Als Beauftragte für die Landespolizei ist sie außerdem Ansprechpartnerin für Bürger, die Probleme mit der Polizei haben. Ebenso können Polizisten sich direkt an sie wenden, ohne den Dienstweg einhalten zu müssen.

Anmeldungen sind bis 8. Februar möglich; beim Büro der Bürgerbeauftragten unter Telefon 06131 2899999 (Elke Schüttler) oder schriftlich an Barbara Schleicher-Rothmund, Kaiserstraße 32, 55116 Mainz. Erreichbar ist Schleicher-Rothmund telefonisch unter 06131 28999-0 oder per E-Mail an poststelle@diebuergerbeauftragte.rlp.de.