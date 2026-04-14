Das Millionenprojekt in Obermoschel macht sichtbare Fortschritte. Eine Fertigstellung sei „in greifbarer Nähe“, wie der Bürgermeister verrät.

Allmählich ist das Ende dieses ausdauernden Bauvorhabens tatsächlich absehbar. Beim zukünftigen Bürger- und Quartiertreff in der Wilhelmstraße in Obermoschel wurde nun das Baugerüst entfernt. Wie Stadtbürgermeister Hans Ruppert in der jüngsten Sitzung des Stadtrates sagte, soll zeitnah auch die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. „Die Fertigstellung ist in greifbarer Nähe“, so Ruppert. Nach dem Gerüstabbau soll noch der Fahrbahnbelag wiederhergestellt werden. Erfreut war der Bürgermeister zudem darüber, dass man zuletzt Stuhlspenden für den neuen Treff erhalten habe. Das Langzeit-Projekt in Obermoschel könnte in den kommenden Monate also tatsächlich fertiggestellt werden.

In Zukunft soll der neue Bürger- und Quartiertreff tatsächlich zum Treffpunkt für Obermoschel werden. Nicht nur die Bücherei soll dort einziehen. Die Räumlichkeiten sollen auch ansonsten vielfältig genutzt werden. Wie genau, das wird wohl die Zukunft zeigen. Nachdem das Bauvorhaben in der Vergangenheit aber für viel Kritik sorgte und für Negativschlagzeilen bekannt war, können sich nun wohl bald alle Bürgerinnen und Bürger einen eigenen Eindruck verschaffen.