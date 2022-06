Im Oktober hat der mit 687 Metern über dem Meeresspiegel höchste Berg der Pfalz das Prädikat „Nationaler Geotop“ erhalten. Er ist die den Kreis prägende Erhebung: der Donnersberg. Bei der Erstellung des Tourismuskonzepts fürs Donnersberger Land war er daher immer wieder Thema. Dabei ist so manche Idee für seine touristische Aufwertung entstanden. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern soll diese nun angegangen werden. Den Auftakt hierfür bildet ein Workshop am Montag, 4. Juli, 18 Uhr, in der Gemeindehalle in Imsbach.

Bei der touristischen Aufwertung soll der Fokus laut Kreisverwaltung nicht allein auf den Donnersberggipfel, sondern auf das gesamte Bergmassiv mit seinen umliegenden Gemeinden gelegt werden. Vorgesehen sind für den Workshop Arbeitsgruppen, die sich verschiedenen Themenfeldern wie Erlebnisangebote, Mountainbiking, Gastronomie oder Wandern widmen. In diesen Arbeitsgruppen sollen die Tourismusfachkräfte der an den Berg angrenzenden Verbandsgemeinden sowie des Donnersberg-Touristik-Verbandes, Mitarbeiter der Kreisverwaltung und ehrenamtliche Helfer verschiedene Konzepte ausarbeiten. Wer in Imsbach dabei sein möchte, kann sich bis Dienstag, 28. Juni, beim Donnersberg-Touristik-Verband unter touristik@donnersberg.de anmelden.